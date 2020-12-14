Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:47
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Додано: Сер 10 чер, 2026 16:08
Но ситуация с итальянскими виллами всё же отличается от этих сельских хат. Насколько я помню из объяснений на эту тему, главная сложность там не в том, что все эти работы нужно будет выполнить после покупки, а в том, что согласование и контроль за этими работами осуществляется как для памятников архитектуры, чтобы ни одна оригинальная дощечка и ни один рисуночек, которые всё ещё сохранились, не пострадали, ну и чтобы конструкция в точности как в оригинале. Разумеется, все проектные и строительные работы - только от лицензированных по памятникам архитектуры контор. Это взвинчивает цены на работы, а невозможность перестройки под свой вкус снижает привлекательность того, что получится в результате. Всё же в 17 веке требования людей к жилью несколько отличались от современных.
В итоге оно разваливается полностью, а покупатель так и не находится.
Для сельских хат за 1000 долларов таких проблем не существуют, их просто никто не хочет покупать, оценив развитость инфраструктуры вокруг.
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