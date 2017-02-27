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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2026 15:59
Shaman написав:
технічно до 45
не дійшло, зупинились 44,995
. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44
, євро - 51
. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45
, євро - 52
. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
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