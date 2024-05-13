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Уряд підвищив тариф на
електроенергію для населення

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:49

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:49

Ренат Леонідович придбає сину нову яхту
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:54

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт/год.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:19

Re: Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

yama написав:Ренат Леонідович придбає сину нову яхту
А собі зАмок?
GALeon
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