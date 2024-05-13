З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
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Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:49
Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
Пропонуємо до обговорення:
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Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:54
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт/год.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:19
Re: Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
А собі зАмок?
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