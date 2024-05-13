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Уряд підвищив тариф на
електроенергію для населення

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:49

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:54

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт/год.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 00:04

Re: Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

В доме электроплиты, газа нет, грустно все это...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 09:38

Re: Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Hella написав:В доме электроплиты, газа нет, грустно все это...
На наступному етапі - піднімуть ціни на газ
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:02

  GALeon написав:
Hella написав:В доме электроплиты, газа нет, грустно все это...
На наступному етапі - піднімуть ціни на газ


а куди дінуться
із 2025 - кінець 30-річної прокачки москальського газу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:33

Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.


Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 23:04

Тариф на свет для потребителей с электроотоплением
Период Потребление Тариф
с 1 июня по 30 сентября 4,32 грн/кВт∙ч
с 1 октября по 30 апреля до 2000 кВт∙ч/мес 2,64 грн/кВт∙ч
с 1 октября по 30 апреля более 2000 кВт∙ч/мес 4,32 грн/кВт∙ч

Тарифы "день-ночь" не отменяют, начисления будут производиться в зависимости от времени суток

Двухзонные тарифы "День-Ночь"
Время / Тариф
с 7 до 23 часов 4,32 грн/кВт∙ч
с 23 до 7 часов 2,16 грн/кВт∙ч


Тризонные тарифы "День-Ночь"
Время Коэффициент
с 8 до 11 часов
с 20 до 22 часов 1,5 (6,48 грн/кВт∙ч)


с 7 до 8 часов
с 11 до 20 часов
с 22 до 23 часа 1 (4,32 грн/кВт∙ч)


с 23 до 7 часов 0,4 (1,73 грн/кВт∙ч)
vitaliiangel
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