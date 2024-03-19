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У Міненерго пояснили необхідність
підвищення тарифу на...

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:28

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня.

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У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:10

Шановні форумчани, приєднуйтеся до обговорення!

На Вашу думку:

1. Як пояснити те, що фактично вся енергетика перебуває в приватних руках і прибутки отримують власники фірм та компаній, а відбудову та відновлення, як завжди, "повісили на шию" простих споживачів у вигляді підняття тарифів?

2. Як Ви вважаєте, чи достатній захист стратегічних енергетичних об'єктів засобами ППО?

3. На скільки зросте ваша платіжка за електроенергію, з розрахунку на те, що за споживання 170 кВт*год з вашої кишені додатково зникнуть 285 гривень?
Ірина_
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