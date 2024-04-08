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У Міненерго пояснили необхідність
підвищення тарифу на...

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:39

  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:52

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.
в WWII британцы национализировали почти все об'екты критической инфраструктуры, много других крупных предприятий - и тратили деньги на восстановление не какому-то частнику в карман
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:57

Олигарх Ахметов разбогател во время войны.

  flysoulfly написав: в WWII британцы национализировали почти все об'екты критической инфраструктуры, много других крупных предприятий - и тратили деньги на восстановление не какому-то частнику в карман

https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... rg/1182810
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:00

Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.

Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.

Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:22

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.


2023 рік
Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів

Станом на сьогодні ми отримали від європейських партнерів та донорів більше 700 мільйонів євро

США виділили понад пів мільярда доларів для відновлення української енергетики - Шмигаль

США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми
Грант у розмірі 200 мільйонів доларів США, підтриманий Світовим банком, допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України

США виділять Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури, – Блінкен

І ще, по мелочах, сотні мільйонів разом від Австралії, Канади, Австрії і т.д. у вигляді коштів та обладнання.

2024 рік
Кабмін виділив майже 7,2 млрд грн на відновлення енергосистеми України - Шмигаль
+ ще по мелочах партнери.

Питання до фахівців: куди і ким попиляні мільярди торік, що можна було б зробити на ці кошти? Газові генератори у кількості тисяч штук, сонячні панелі з пауерволами, малі ядерні реактори?

Новина від 2023 року, суцільні Нью-Васюкі від зе-влади:

Міненерго хоче побудувати 20 малих ядерних реакторів.
Скільки коштуватиме будівництво малого реактора? У своїх презентаціях виробники виходять із суми $6000 за кВт, каже ексменеджер профільної компанії. Отже, SMR-160 Holtec потужністю 160 МВт обійдеться майже в $1 млрд, а модульний реактор NuScale потужністю 462 МВт – у майже $3 млрд. Для порівняння, вартість 1 МВт мобільної газової електростанції – $400 000–600 000, розповідав раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Тобто $400–600 на 1 кВт.

«Зараз «Енергоатом» не має грошей навіть розраховуватися з постачальниками», – пояснює Харченко.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:48

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.

Це виключно щоб поставити крапку на спекуляціях на цю тему. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:51

  Бетон написав:Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.

Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.

Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще

Це означає, що десь де є елекроенергія на всю працюють кондиционери.
Бачу це по своєму будинку.
Хоча в квартирі ще не така жара, достатньо відкрити вікна, але ніт, кондиціонери працюють на всю катушку. А потім ті ж люди жаліються, а чого відключень побільшало...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:02

  Бетон написав:Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.

Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.

Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще

Коли в Одесі під час тривог по 8 годин не було світла,не працює зв'язок,це центр міста,весь час на морі неможливо проводити - окрім здоров'я треба підкріплювати капітал в родині.
sens
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