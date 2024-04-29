Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.
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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:48
Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть
Додано: Пон 03 чер, 2024 15:49
а если перестать платить пенсии из солидарного котла дармоедам силовикам 40-летним и судьям с чиновниками(они воруют и не создают ВВП) то глядишь можно и поднять будет настоящим работягам кто батрачит до 65. Вообще-то звучит это мягко говоря омерзительно из уст тех кто к этому нас и привёл за три десятилетия.Ещё и Европу с США приплели,в пример ставят.Только что-то их пенсы по миру катаются на пенсии а не ждут подачки 100 евро в месяц на всё в виде пенсии в Украине.
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