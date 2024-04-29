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Великих пенсій не буде: у
Кабміні радять українцям...

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:48

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.

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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:49

а если перестать платить пенсии из солидарного котла дармоедам силовикам 40-летним и судьям с чиновниками(они воруют и не создают ВВП) то глядишь можно и поднять будет настоящим работягам кто батрачит до 65. Вообще-то звучит это мягко говоря омерзительно из уст тех кто к этому нас и привёл за три десятилетия.Ещё и Европу с США приплели,в пример ставят.Только что-то их пенсы по миру катаются на пенсии а не ждут подачки 100 евро в месяц на всё в виде пенсии в Украине.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:43

Дарина Марчак багато на себе бере. краще помовчати, коли нічого скзати
buchma_mykola
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:17

https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... b35d57375/

С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:19

Як мінімум, мають виключити тих, хто не платить податки, з солідарної системи. Це хоч трохи виправить ситуацію.
Насправді, дивують люди, які розраховують на пенсію від держави, як діти малі, їй Богу
DrVadson
 
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