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Великих пенсій не буде: у
Кабміні радять українцям...

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:48

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.

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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:49

а если перестать платить пенсии из солидарного котла дармоедам силовикам 40-летним и судьям с чиновниками(они воруют и не создают ВВП) то глядишь можно и поднять будет настоящим работягам кто батрачит до 65. Вообще-то звучит это мягко говоря омерзительно из уст тех кто к этому нас и привёл за три десятилетия.Ещё и Европу с США приплели,в пример ставят.Только что-то их пенсы по миру катаются на пенсии а не ждут подачки 100 евро в месяц на всё в виде пенсии в Украине.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:43

Дарина Марчак багато на себе бере. краще помовчати, коли нічого скзати
buchma_mykola
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:17

https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... b35d57375/

С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:19

Як мінімум, мають виключити тих, хто не платить податки, з солідарної системи. Це хоч трохи виправить ситуацію.
Насправді, дивують люди, які розраховують на пенсію від держави, як діти малі, їй Богу
DrVadson
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:53

Зі слів Марчак та суворої української дійсності висновок такий: податки платити в Україні - не поважати себе. Україна - країна чудес і контрастів. З громадян і бізнесу деруть серйозні податки, натомість пенсії мізерні, та й ті держава не доплачує. Приклад - постанова КМУ 168 від 2023 року.
В той же час пенсії силовикам, прокурорам, а головне суддям - на голову не налазять. Як можна і взагалі, і особливо під час війни платити суддям ЗП кілька сотень тисяч на місяць? а потім пенсію - 100 тисяч. Тим суддям, прокурорам і СБУшникам, які вже 24 лютого втекли на західну Україну. А тепер вишенька - суддя працює, доки ноги носять: отримує і ЗП і пенсію (щоб я так жив!!!).
Чому Марчак не говорить, що треба розумно обмежити ЗП суддям та іншим категоріям чиновників, отримуючим ЗП із бюджету.
Коли ж ми будемо вибирати розумних президентів і депутатів, наймати досвідчених міністрів, а не дозволяти продюсеру розвалювати нашу державу.
Після перемоги згине зелень з нашого поля зору. Сім раз думаємо - кого вибирати.
buchma_mykola
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:37

Для начала нужно брать соц взносы со всех зарплат. А так у нас платят только бедные. С миллионных зарплат отчисления на пенсию не берутся! Единоналожники тоже платят только с минималки
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:03

Незрозуміла стаття.

Що означає “маленькі”?

У наш час пенсія ≈ (середн.зарпл.Укр.ост.3роки) * (сума врахованих індивід.коеф.зарплати / місяці) * (коеф.стажу ≈ роки праці/100).

Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.
А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки?

І це все дивні розмови, якщо людство йде у світ “безумовних баз.доходів”, ШІ, автомвтизації і роботизації праці, дронів, що вже навіть бур`ян на полях висмикують...

Де люди взагалі мають заробляти на життя, не кажучи вже про пенсії у такому майбутньому? Крім як на війні, але охочих чомусь мало...
Якщо праці для людей не буде, чи майже не буде?
Bobua
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