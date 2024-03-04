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Близько 1,5 млн військовозобов'язаних
уже оновили свої...

Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:36

Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок Резерв+. Про це повідомили у Міноборони.

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Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:36

Шановні читачі!

Чи вважаєте Ви мобільний застосунок Резерв+ надійним джерелом обліку, оскільки на початковій стадії реєстрації громадян з ним виникали чималі складнощі?
Ірина_
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