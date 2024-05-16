Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної...

mitchenko_ua написав:
Раніше витрачав 1700 за середній чек в Ашані, а тепер 2600. Радий за авіаційний транспорт, що таке підвищення. Тільки от літаків в небі не бачив давно. Може підвищення у військовій авіації?
Не знаю напевне, але, можливо...
Авіаційна транспортна компанія: 100 працівників здійснюють перевезення за кордоном, отримують по 200 тис. грн. і 100 працівників в Україні по 100 тис. грн.
Раніше середня зарплата була 150 тис. грн. (100*200+100*100)/200 , зараз 100 працівників в Україні звільнили, залишились 100 за кордоном. Середня зарплата тепер 200 тис. грн. 200*100/100.
Виходить, що справи/бізнес погіршився, а середня зарплата зросла, по суті, маніпуляція цифрами.
Це також одна із причин зростання