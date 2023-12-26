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​​Попит зріс на 68%:
найпопулярніші електромобілі...

​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:32

​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі...

Пропонуємо до обговорення:
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:33

Шановні читачі, як Ви ставитеся до такої статистики?
Наскільки вигідні електромобілі в Україні на сьогодні, враховуючи важкий стан в енергетиці?
Ірина_
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