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Економічне бронювання від
мобілізації — Веніславський...

Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31

Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.

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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31

Шановні читачі!

Чи вірите Ви в можливість справедливого економічного бронювання, в зв'язку з відсутністю будь яких напрацьованих алгоритмів?
Ірина_
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