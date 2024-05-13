Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.
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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
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Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31
Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
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Дивися повний текст
Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31
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Чи вірите Ви в можливість справедливого економічного бронювання, в зв'язку з відсутністю будь яких напрацьованих алгоритмів?
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