RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Економічне бронювання від
мобілізації — Веніславський...

Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31

Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.

Дивися повний текст
Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31

Шановні читачі!

Чи вірите Ви в можливість справедливого економічного бронювання, в зв'язку з відсутністю будь яких напрацьованих алгоритмів?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 14.09.13
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 20:07

Справедливе економічне бронювання буде, оскільки цим шляхом підуть ті, хто має достатньо грошових коштів. Інше питання джерело походження цих коштів... Ну справедливість -- це коли всі зможуть побувати в армії, на фронті, мобілізація, демобілізація тощо.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 08.03.18
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 10:30

Ірина_
Звичайно.
Для країни, де все купується, економічне бронювання є просто логічним продовженням всього сущого..)
mcgreed2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.05.24
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 11:10

Ну, все вірно. Коли я плачу все життя офіційні податки (і дуже не малі), а мій умовний сусід п'є під під'їздом з ранку до вечора пиво, або все життя працює неофіційно, то принцип рівності не порушується. Бо це ж обов'язки. А як тільки мова про права, так обидва ці сусіди вже тут як тут.
Механізм? Зробіть закон, який запрацює через 6 місяців на основі сплачених за останні 6 місяців податків. У тих, хто працює чи може працювати буде вибір: працювати і робити це офіційно чи ні
DrVadson
 
Повідомлень: 29
З нами з: 01.04.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 14:02

Підтримую економічне бронювання. Економіка важніша за соціальну справедливість.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9896
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 16:16

DrVadson
А ви не боїтесь натовпу бідних і озброєних? :lol:
mcgreed2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.05.24
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 19:32

а чому текст - засекречений і не доступний для Народу?

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44389
greenozon
 
Повідомлень: 16294
З нами з: 01.06.14
Подякував: 437 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 20:47

  greenozon написав:а чому текст - засекречений і не доступний для Народу?

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44389
так треба
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9896
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 20:52

Re: Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...

Кому?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
R2 » Вів 04 чер, 2024 14:16
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 14:16
revera_cam
Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура...
R2 » Пон 13 тра, 2024 08:16
1 551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2024 08:16
asdrud2016
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації 1, 2
R2 » П'ят 12 кві, 2024 14:57
18 3931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2024 18:53
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.