Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.
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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
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Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31
Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
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Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський розповів подробиці
Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31
Шановні читачі!
Чи вірите Ви в можливість справедливого економічного бронювання, в зв'язку з відсутністю будь яких напрацьованих алгоритмів?
Додано: Пон 10 чер, 2024 20:07
Справедливе економічне бронювання буде, оскільки цим шляхом підуть ті, хто має достатньо грошових коштів. Інше питання джерело походження цих коштів... Ну справедливість -- це коли всі зможуть побувати в армії, на фронті, мобілізація, демобілізація тощо.
Додано: Вів 11 чер, 2024 10:30
Ірина_
Звичайно.
Для країни, де все купується, економічне бронювання є просто логічним продовженням всього сущого..)
Додано: Сер 12 чер, 2024 11:10
Ну, все вірно. Коли я плачу все життя офіційні податки (і дуже не малі), а мій умовний сусід п'є під під'їздом з ранку до вечора пиво, або все життя працює неофіційно, то принцип рівності не порушується. Бо це ж обов'язки. А як тільки мова про права, так обидва ці сусіди вже тут як тут.
Механізм? Зробіть закон, який запрацює через 6 місяців на основі сплачених за останні 6 місяців податків. У тих, хто працює чи може працювати буде вибір: працювати і робити це офіційно чи ні
Додано: Сер 12 чер, 2024 14:02
Підтримую економічне бронювання. Економіка важніша за соціальну справедливість.
Додано: Сер 12 чер, 2024 19:32
а чому текст - засекречений і не доступний для Народу?
Додано: Сер 12 чер, 2024 20:47
так треба
Додано: Сер 12 чер, 2024 20:52
Re: Економічне бронювання від мобілізації — Веніславський...
Кому?
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