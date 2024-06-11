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Якщо хочемо зберегти державу,
то треба її відстояти, —...

Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 17:46

Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, —...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.

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Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації
R2
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