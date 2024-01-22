RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кійосакі: Найпростіший шлях
стати мільйонером — купити...

Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34

Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав цифрове золото найпростішим способом для того, аби стати мільйонером.

Дивися повний текст
Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34

Собеседники друг друга стоят. Один прогноз высасывает из пальца, другие, походу, до сих пор не в курсе, что биток - это не акция и его не обязательно в целых штуках покупать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:47

Re: Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити..

Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8982
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:55

  BIGor написав:Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:

На два :mrgreen:
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:58

  dr_bastm написав:
  BIGor написав:Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:

На два :mrgreen:

Маловато будет. Не особо давно биток падал с 65к до 18к. Так что хотя бы на четыре.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 07:31

Гроші заробляються двома шляхами: працею і шахрайством.
Працею можуть стати мільйонерами дуже талановиті люди, інженери, артисти і інші. Шахрайством заробляють гроші в казино, злодії, грабіжники. Біткоїн придумала людина типу Мавроді, який створив МММ.
evstakhiy747
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:11

Re: Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити..

Вечного движка не существует. За подобные высказывания сажать надо, это мошенничество и обман.
p_a_l
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 15.02.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
R2 » Чет 04 кві, 2024 16:19
4 1634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:04
Faceless
Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним...
R2 » Суб 09 бер, 2024 10:14
2 415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 бер, 2024 13:59
2XL
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
R2 » Пон 22 січ, 2024 13:52
1 521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 13:52
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3001)
14.06.2024 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.