|
|
|
Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки планує передати деякі функції працівників Територіального центру комплектування цивільним органам. Така ідея з’явилась через постійні скандали із воєнккомами.
Дивися повний текст Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99985
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:52
Шановні читачі, як вважаєте, чи вирішить такий механізм проблему з ТЦК ?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4171
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:59
Ірина_ дивне рішення. Місцева влада в Одесі забила на бронювання працівників швидкої, тобто по суті, не виконала своїх обовязків. В результаті, скорочуємо повноваження ТЦК і віддаємо частину їх повноважень місцевій владі.
В ТЦК та ВЛК треба боротися з хабарями, але аж ніяк не скорочувати повноваження.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 11:47
sashaqbl написав:Ірина_
дивне рішення. Місцева влада в Одесі забила на бронювання працівників швидкої, тобто по суті, не виконала своїх обовязків. В результаті, скорочуємо повноваження ТЦК і віддаємо частину їх повноважень місцевій владі.
В ТЦК та ВЛК треба боротися з хабарями, але аж ніяк не скорочувати повноваження.
Шановний, вам скільки рочків, 15 хочаб є? "боротьба" з хабарями триває вже ковернадцять років, купу дармоїдів наплодили в "антикорупційних" органах, а віз і нині там. Подобається танцювати на грабельках? Корупцію можна знизити до мінімума тільки прибравши причини її появи, коли чиновник чи лікар чи будь хто не зможе вирішувати чиюсь долю на свій розсуд. В контексті теми статті кардинально питання вирішить заміна мобилізації на рекрутинг. Навіть в рашці це вже давно зрозуміли, а от до кварталу і їх підлабузників ця проста істина ну ніяк не дійде.(рука-обличчя)
Вірно сказав Поярков у себе на каналі-вся ця клоунська зграя, то палкі віряни секти поклоніння ідиотизму, котрі ведуть Україну до прірви.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 12:24
sashaqbl написав:Ірина_
дивне рішення. Місцева влада в Одесі забила на бронювання працівників швидкої, тобто по суті, не виконала своїх обовязків. В результаті, скорочуємо повноваження ТЦК і віддаємо частину їх повноважень місцевій владі.
В ТЦК та ВЛК треба боротися з хабарями, але аж ніяк не скорочувати повноваження.
Как именно боротся с хабарями в ТЦК?
Полиция против ТЦК не имеет права открывать провадження.
ТЦК это орган который может на свое усмотрение похищать, грабить, пытать, убивать гражданское население... и не подпадает под существующую систему следствия.
Думайте потом пишите.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8416
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1849 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 15 чер, 2024 12:39
Лапша это все.
Новость - это обычный пук в бочку, в попытке успокоить охреневающее от полного беспредела население.
Никто ничего ограничивать не будет. У ТЦК сейчас карт-бланш на все, им даже приведшие к смерти побои сходят с рук.
Государство пошло вабанк, чтобы продержаться еще хотя бы какое-то время.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12334
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1699 раз.
- Подякували: 3640 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 15 чер, 2024 12:46
antey1969 написав:
Государство пошло вабанк, чтобы продержаться еще хотя бы какое-то время.
Действительно так. А что дальше когда последних выловим?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8046
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|