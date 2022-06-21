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Євросоюз продовжив ще на рік
«транспортний безвіз» для...

Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:54

Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для...

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

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Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:54

Шановні читачі, на Вашу думку, наскільки позитивно вплине підписана угода на економіку нашої країни?
Ірина_
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