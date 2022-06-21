Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.
Дивися повний текст
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:54
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:54
Шановні читачі, на Вашу думку, наскільки позитивно вплине підписана угода на економіку нашої країни?
|