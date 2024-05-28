До пологових будинків доставили вже понад 5,5 тисяч нових пакунків малюка. Їх безкоштовно може тримати кожна сім’я, в якій народилася дитина.
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В Україні оновили «пакунок малюка»
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:40
В Україні оновили «пакунок малюка»
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Дивися повний текст
В Україні оновили «пакунок малюка»
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:40
Шановні читачі!
1. Чи достатня, на Вашу думку, в сьогоднішніх реаліях допомога Держави сім’ям, в яких народилася дитина?
2. Яке Ваше ставлення до можливості отримання одноразової грошової виплати замість «пакунку малюка» і що б вибрали Ви?
3. Чи відомо Вам що входить у склад «Пакунку малюка» і які зміни Ви б могли запропонувати?
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