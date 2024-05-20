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Ціни на деякі продукти
обвалилися за тиждень

Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:30

Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на продукти в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Найбільше здивували ціни на малину.

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Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:30

Ну скільки ще будете писати "торгується" про неживих предметів? Торгується той, хто хоче отримати вигіднішу ціну за товар. Зелень не може "торгуватись"...
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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