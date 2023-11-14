Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:36
Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
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Дивися повний текст
Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
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