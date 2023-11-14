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Названо орієнтовну ціну
сонячної електростанції для...

Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 15:36

Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.

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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
R2
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