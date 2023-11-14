Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...

Додано: Чет 04 лип, 2024 09:05

я тоже миллион раз тут писал, что низкий тариф, который устанавливала каждая приходящая власть, не позволял выполнять капитальные ремонты и техническое обслуживание согласно нормативным требованиям по эксплуатации оборудования, мы давно отказались от соблюдения норм эксплуатации и ремонтировали только то, что сломается, инвестиционные программы всегда по минимуму как в объемах, так и качественной составляющей оборудования. НКРЭКП выполняло команду свыше - минимизировало, как только могло затраты, чтобы удержать тариф. Это тоже самое, что вы бы купили автомобиль и не делали ему техническое обслуживание, замену масла, фильтров, а ездили бы до тех пор, пока он не остановится. Сами понимает, что тогда авто уже можно и не поднять. Так и с энергетикой, десятилетиями экономили на ремонтах, теперь пришло время "расплаты", плохо конечно, что оно еще усугубилось разрушениями от ударов. Но кого-то обвинять тут нельзя, это был компромисс между низким тарифом и качеством услуги.