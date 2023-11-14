Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:36
Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
Додано: Чет 04 лип, 2024 09:05
Re: Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
я тоже миллион раз тут писал, что низкий тариф, который устанавливала каждая приходящая власть, не позволял выполнять капитальные ремонты и техническое обслуживание согласно нормативным требованиям по эксплуатации оборудования, мы давно отказались от соблюдения норм эксплуатации и ремонтировали только то, что сломается, инвестиционные программы всегда по минимуму как в объемах, так и качественной составляющей оборудования. НКРЭКП выполняло команду свыше - минимизировало, как только могло затраты, чтобы удержать тариф. Это тоже самое, что вы бы купили автомобиль и не делали ему техническое обслуживание, замену масла, фильтров, а ездили бы до тех пор, пока он не остановится. Сами понимает, что тогда авто уже можно и не поднять. Так и с энергетикой, десятилетиями экономили на ремонтах, теперь пришло время "расплаты", плохо конечно, что оно еще усугубилось разрушениями от ударов. Но кого-то обвинять тут нельзя, это был компромисс между низким тарифом и качеством услуги.
Додано: Чет 04 лип, 2024 20:40
Да к чему весь этот сыр бор где крайним как всегда остался конечный потребитель.
Гражданин и избиратель у которого с 1991 г никто не спрашивал : на каком основаниии объекты критической инфраструктуры олигархо-ориентированная власть передала за три копейки в частные руки .
Которые в течение 33 лет исключительно гребли к себе набивая карманы без всяких там технических модернизаций и структурных расширений и углублений.
А зачем и так всё отлично
Теперь же не изменяя своим традициям и порядкам владельцы энергогенераций решили переложить возникший форс-мажор на плечи простых граждан попутно вбивая им в головы удобную для олигархов точку зрения: сами виноваты ! Много ели , много пили ! Забывая напрочь что это все таки их бизнес и их прямые обязательства перед потребителями и государством !
Решение в этом случае должно быть радикальное и по существу:
✓ национализация ! С дальнейшим привлечением заинтересованных международных кредитно-финансовых институтов и частного бизнеса. Как вариант создание совместных предприятий в сфере энергетики
В заключении озвучу народную мудрость для любителей вешать лапшу простому люду:
Чем толще поп , тем больше атеистов !
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