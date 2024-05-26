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Скільки ветеранів зараз
не можуть знайти роботу

Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:11

Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу

Пропонуємо до обговорення:
30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робочих кадрів.

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Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:11

Статья должна была бы быть о ветеранах а вышло как всегда- как чинуше вытянуть и освоить как можно больше денег из бюджета с заведомо нулевым для ветерана результатом
Moimir
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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