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Дедалі більше українських
біженців хочуть залишитися за...

Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42

Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за...

Пропонуємо до обговорення:
Понад два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну все більше українських біженців планують залишитисяв Німеччині назавжди.

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Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42

А куди повертатися: до гавнянцева, шаурми, татарова, єрмака, звісно ні
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42

А куди повертатися: до гавнянцева, шаурми, татарова, єрмака, звісно ні
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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