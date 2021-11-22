Понад два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну все більше українських біженців планують залишитисяв Німеччині назавжди.
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Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42
Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за...
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Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди
Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42
А куди повертатися: до гавнянцева, шаурми, татарова, єрмака, звісно ні
Додано: Пон 08 лип, 2024 20:54
salvydas
нормально) выбрали, значит будьте добры живите тут. и каждый день смотрите Ермака и Татарова, а не по европам сидеть, пользуясь благами, которые создавались веками.
Додано: Пон 08 лип, 2024 22:09
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