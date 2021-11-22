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Дедалі більше українських
біженців хочуть залишитися за...

Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:42

Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за...

Пропонуємо до обговорення:
Понад два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну все більше українських біженців планують залишитисяв Німеччині назавжди.

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Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:54

salvydas

нормально) выбрали, значит будьте добры живите тут. и каждый день смотрите Ермака и Татарова, а не по европам сидеть, пользуясь благами, которые создавались веками.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 22:09

  salvydas написав:А куди повертатися: до гавнянцева, шаурми, татарова, єрмака, звісно ні
От саме через таких, котрих, бач, Єрмак не влаштовує, великі проблеми в Європі у тих, кому дійсно нема куди повертатись.
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