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як офіційно показати курс
долара/гривні який був в 2019р.?

як офіційно показати курс долара/гривні який був в 2019р.?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:07

як офіційно показати курс долара/гривні який був в 2019р.?

Всім привіт!

підкажіть, будь ласка, як офіційно показати курс долара/гривні який був в 2019р.?
історія наступна: в іноземний банк потрібно внести кошти в валюті з продажу нерухомості в 2019.
В договорі прописана сума лише в гривні, а 500К грн сьогодні і 5 років назад – дві великі різниці.
Тобто як довести, що сума на руках відповідає договору з врахуванням інфляції.

Буду вдячна за поради.
chiara
 
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