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До рейтингу найдешевших міст світу для життя у 2024 році...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лип, 2024 23:14
Пропонуємо до обговорення:
Вартість життя в Україні значно знизилася у найбільших містах протягом останнього року. Київ, Одеса та Львів увійшли до числа найдешевших міст для життя у першому півріччі 2024 року. Київ посів 199 місце, Одеса — 202, а Львів — 204 з 218 можливих.
Дивися повний текст До рейтингу найдешевших міст світу для життя у 2024 році потрапили три українські міста
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R2
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Додано: Суб 20 лип, 2024 23:14
Емм...
Нью Йорк - близько $75000 на рік медіана.
Київ - близько $10000 на рік.
Які такі "на 57%"? Я аж в Київ захотів переїхати, щоб пів ньюйорської зарплати отримувати...
Як завжди - брехня на брехні навіть там, де вона не потрібна.
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kolodka_eduard
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Ірина_, Модератор
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