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Інвестування в
дохідну нерухомість

Інвестування в дохідну нерухомість
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:27

Інвестування в дохідну нерухомість

Переймаєтесь, що ваші доходи не покривають витрати?

🏠 Інвестиції в дохідну нерухомість можуть стати джерелом додаткового прибутку. Цей актив перевірений часом і кризами. Вартість нерухомості зростає попри все, а за потреби ви завжди зможете її продати.

Дізнайтесь більше про цей інструмент на курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін


Зосередьтесь на онлайн-навчанні й усього за 14 днів та 16 занять ви будете:
⚡️ знати, як обирати справді перспективні об'єкти;
⚡️ вміти розраховувати їх окупність та дохідність;
⚡️ отримувати прибуток до 14% річних у валюті.

👨‍💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.

👨‍👩‍👦‍👦 Навчайтесь та інвестуйте у майбутнє своїх дітей і комфорт родини.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:20

Коли довкола все перевертається з ніг на голову, важко зберігати впевненість у завтрашньому дні. Ціни зростають, заощадження знецінюються, а іноді й зовсім доводиться їх витратити.

Інвестування в дохідну нерухомість — це ваш захист від нестабільності. Дізнайтесь, із чого почати, на курсі від Академії Мінфін

🏠 Що таке дохідна нерухомість?
Це апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.

До прикладу, купуєш затишний будиночок у горах — взимку відпочиваєш там із сім’єю, а решту часу здаєш в оренду.

Ціни на нерухомість з року в рік зростають незалежно від економічної ситуації. А отже ви забезпечуєте собі стабільний пасивний дохід до 14% річних у валюті 🔥

Курс від Академії Мінфін навчить усіх тонкощів інвестування в дохідну нерухомість, щоб ви могли впевнено дивитися у майбутнє.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:17

Маєте $5-10 тисяч заощаджень? Примножте їх завдяки інвестуванню в дохідну нерухомість! Із чого почати — дізнайтесь на курсі від Академії Мінфін

🏠 Цей інструмент набуває популярності попри ситуацію в країні, і ось щонайменше 3 причини:

▶️ збільшення капіталу — нерухомість дорожчає з року в рік;
▶️ пасивний дохід — ви отримуєте регулярний дохід від оренди об’єкта, а управління ним можна доручити компанії;
▶️ безпечність — нерухомість менш схильна до коливань ринку та впливу економічних криз, аніж інші інвестиції.

На онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» ви навчитеся аналізувати ринок, обирати інвестиційно привабливі об'єкти, зважувати ризики та розраховувати дохідність.

👨‍💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.

Зробіть перший крок до стабільного прибутку вже сьогодні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:05

Шановні форумчани!

👵 Задумуєтесь про пенсію і плануєте накопичити кошти для більш-менш комфортного життя?

Інвестування в дохідну нерухомість може стати надійним джерелом пасивного доходу та накопичень на безбідну старість.

🏠 Які об’єкти зараз доступні в Україні?
Апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.

Навіть з невеликим стартовим капіталом — $5-10 тисяч — ви зможете придбати один із таких об’єктів та заробляти до 14% річних у валюті.

👨‍💻Розберіться детально із цим інструментом на онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін. За 14 днів ви будете добре орієнтуватись на ринку нерухомості, бачити привабливі для інвестора можливості, оцінювати переваги та ризики кожного об'єкта.

📚 Отримайте перший урок безплатно
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:09

Заробляйте на нерухомості, поки інші вагаються

Чи задумувались ви, чому попри складні часи попит на оренду житлових та комерційних приміщень лише зростає? Бо нерухомість — це той актив, який завжди затребуваний і забезпечує стабільний дохід.

Якщо ви маєте достатню порогову суму, але сумніваєтесь і хочете зрозуміти всі нюанси цього інструменту, реєструйтесь на курс «Інвестування в дохідну нерухомість». За 14 днів ви:

✅ дізнаєтесь все про актуальні для українців можливості інвестування в землю, котеджі, апартаменти в готелях, складські приміщення, комерційну нерухомість та торгові об'єкти;
✅ навчитесь самостійно розраховувати дохідність і ризики інвестицій.

🎁 До 7 жовтня пропонуємо вам ЗНИЖКУ -20% на курс за промокодом INVEST20!

Інвестуйте в нерухомість — подбайте про своє забезпечене завтра
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