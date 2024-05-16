У Міністерстві фінансів розповіли деталі рішення.
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Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові терміни погашення
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Додано: Пон 22 лип, 2024 22:30
Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові...
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Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові терміни погашення
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:30
якби гаранти коли заставили Україну відмовитись від ядерної зброї і других видів ядерних носіїв.виконали свої обовязки то ніяких кредитів брати було не необхідності
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:51
Дурощі пишете, до війни брали кредити аж гай шумів.
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