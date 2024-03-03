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Опубліковано світовий рейтинг
швидкості інтернету: яке...

Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:44

Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — 93 місце зі 108. Середня швидкість скачування становить 21.24 МБ/с, що приблизно в 2.5 рази нижче за усереднений по світу показник.

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Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке місце займає Україна
R2
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