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Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лип, 2024 18:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — 93 місце зі 108. Середня швидкість скачування становить 21.24 МБ/с, що приблизно в 2.5 рази нижче за усереднений по світу показник.
Дивися повний текст Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке місце займає Україна
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Ірина_, Модератор
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