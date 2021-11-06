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Антикризові інвестиції

Антикризові інвестиції
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 07:02

Антикризові інвестиції

Маєте певні заощадження й хочете навчитися управляти ними ефективно? Це важливе вміння, особливо в такі нестабільні часи, як зараз.

Запрошуємо пройти 7-денний інтенсив «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін

Ви дізнаєтесь:

🔷 як працюють гроші, що таке інфляція та девальвація, як захистити від них свої заощадження;
🔷 як примножувати свої кошти навіть в умовах війни та економічної кризи;
🔷 у що зараз безпечно інвестувати, як скласти стратегію та фінплан на найближчі роки.

Автором інтенсиву є Олексій Козирєв — експерт у галузі держфінансів, банківської справи, фіскальної та бюджетної політики.

Навчання передбачає не лише теоретичні, а й практичні заняття. На реальних кейсах ви навчитеся ефективно керувати своїми грошима та підвищите рівень фінансової грамотності.

Озбройте себе знаннями, що допоможуть вистояти в будь-яку кризу 🤜
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:21

У нестабільні часи важливо вміти захистити свої заощадження від інфляції та інших ризиків та зберегти їх вартість.

Дізнайтесь усе про антикризові інвестиції на інтенсиві від Академії Мінфін

За 7 днів у форматі онлайн-навчання ви:

☑️ навчитесь керувати особистими фінансами;
☑️ зможете створити свій фінансовий план;
☑️ отримаєте актуальну інформацію про можливості для безпечного й ефективного інвестування навіть в умовах війни та економічної нестабільності.

Навчання поєднує теорію з практикою, тож ви вийдете з реальними вміннями ефективно керувати своїм капіталом і примножувати його попри всі виклики.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:17

Друзі! 👋

Погодьтеся, що грамотно керувати особистими фінансами, особливо в умовах кризи, — важливе вміння

Пропонуємо прокачати його на інтенсиві «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін

За 7 днів ви дізнаєтесь:

🔷 як впливають на заощадження інфляція та девальвація, як захиститися від них;
🔷 як примножувати свої кошти навіть в умовах війни та економічної кризи;
🔷 які інструменти інвестицій нараз найбільш вигідні та безпечні;
🔷 як скласти стратегію та фінплан на найближчі роки.

Цей інтенсив розробив спеціально для Академії Мінфін Олексій Козирєв, експерт у галузі держфінансів, банківської справи, фіскальної та бюджетної політики.

Реєструйтеся зараз, щоб впевнено почуватись і мати фінансову стабільність незалежно від економічного фону.
Ірина_
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