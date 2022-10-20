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Фіцо пригрозив перекрити
постачання дизпального зі...

Фіцо пригрозив перекрити постачання дизпального зі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:28

Фіцо пригрозив перекрити постачання дизпального зі...

Пропонуємо до обговорення:
Словацький нафтопереробний завод Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо не буде відновлено постачання нафти від російського «Лукойлу». Про це йдеться у заяві словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо, пише газета Denník N.

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Фіцо пригрозив перекрити постачання дизпального зі Словаччини в Україну
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:30

Сергій Куюн коментує:
Про угорсько-словацькі погрози або як ми самі собі привезли проблеми
1. На забезпеченості ринку пальним це не позначиться. З цього напрямку ми отримуємо до 10% (на піку), а маємо логістичних потужностей додатково привезти на 50% більше мінімум. Але. Такі можливості ми маємо завдяки розгалуженій системі постачань, яка не зміцниться у разі втрати цього напрямку.
2. Україна – гарний клієнт для MOL (йому належать НПЗ в Угорщині та Словаччині). Його втрата – постріл самим собі в ногу. Вони це розуміють судячи з того, що розмови про можливе припинення постачання нам електрики з Угорщини припинилися. Бо це їхні чималі гроші. А коли російська нафта надходити туди припинить (ці виключення з санкцій не назавжди), то такий клієнт їм буде потрібен ще більше. Хоча як тільки ми отримаємо доступ до «великої води» ми першими відмовимось від угорсько-словацького імпорту, як доволі дорогого.
3. У нас достатньо приводів задіяти санкції, пояснити їхню причину й всі би їх зрозуміли і в середині й зовні. Але ми не попередили Європу, мовчимо й зараз. Знаємо лише, що введені якісь санкції проти «Лукойлу» (російської, але приватної компанії), а проти «Роснафти» (державної компанії), яка теж є в тій «Дружбі», – ні. (Там також є «Татнєфть», більш близька до кремля, ніж «Лукойл». Зокрема в Татарстані активно розвивається оборонна промисловість, зокрема збирають «шахеди»).
4. Україна щось ввела, але прокачка нафти не зменшилась, як заявив НАК. (Тобто замість «Лукойлу» там вже хтось інший. А «Лукойл», гадаю, перехрестився й пішов продавати свою нафту на морі). Ми не виграли нічого, але нас вже звинуватили в підриві енергетичної безпеки Європи. Медійно й репутаційно ми у програші. Думаю, це одна з головних цілей цієї спецоперації.

Шановні форумчани, а як Ви можете прокоментувати цю ситуацію?
Ірина_
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