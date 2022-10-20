Фіцо пригрозив перекрити постачання дизпального зі...

Про угорсько-словацькі погрози або як ми самі собі привезли проблеми

1. На забезпеченості ринку пальним це не позначиться. З цього напрямку ми отримуємо до 10% (на піку), а маємо логістичних потужностей додатково привезти на 50% більше мінімум. Але. Такі можливості ми маємо завдяки розгалуженій системі постачань, яка не зміцниться у разі втрати цього напрямку.

2. Україна – гарний клієнт для MOL (йому належать НПЗ в Угорщині та Словаччині). Його втрата – постріл самим собі в ногу. Вони це розуміють судячи з того, що розмови про можливе припинення постачання нам електрики з Угорщини припинилися. Бо це їхні чималі гроші. А коли російська нафта надходити туди припинить (ці виключення з санкцій не назавжди), то такий клієнт їм буде потрібен ще більше. Хоча як тільки ми отримаємо доступ до «великої води» ми першими відмовимось від угорсько-словацького імпорту, як доволі дорогого.

3. У нас достатньо приводів задіяти санкції, пояснити їхню причину й всі би їх зрозуміли і в середині й зовні. Але ми не попередили Європу, мовчимо й зараз. Знаємо лише, що введені якісь санкції проти «Лукойлу» (російської, але приватної компанії), а проти «Роснафти» (державної компанії), яка теж є в тій «Дружбі», – ні. (Там також є «Татнєфть», більш близька до кремля, ніж «Лукойл». Зокрема в Татарстані активно розвивається оборонна промисловість, зокрема збирають «шахеди»).

4. Україна щось ввела, але прокачка нафти не зменшилась, як заявив НАК. (Тобто замість «Лукойлу» там вже хтось інший. А «Лукойл», гадаю, перехрестився й пішов продавати свою нафту на морі). Ми не виграли нічого, але нас вже звинуватили в підриві енергетичної безпеки Європи. Медійно й репутаційно ми у програші. Думаю, це одна з головних цілей цієї спецоперації.