flyman написав:тільки одна проблема, росіян видумав Ленін,
Ні! Ще у прошлому році я викладав скріни Вікіпедії та Інструкції по проведенню переписі 1926 року (ленін вмер у 1924-му). Буквально на слідуючий день у Вікіпедії вже змінили "великороси" на "руськіе", що означало лиш те, що наш форум уважно читають у московії. Але у Інеті ніщо не зникає безслідно, і після цих змін я знову виклав, як було за день раніше.
Інструкція зі сторінці Вікіпедії зникла, десь у мене вона є, але це треба її шукати, лень втрачати час на це, тому викладаю скрини статті московитського "історика" 2005 року, та Вікіпедіі від "14 сентября 2024" та сучасної сторінки: http://old2.intertrends.ru/public/syste ... kov-08.pdf
Британская и украинская избирательные комиссии подписали новый меморандум, который должен помочь в "улучшении демократических процессов", пишет издание.
Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идёт о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.
Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны". https://www.unian.net/world/vybory-v-uk ... 03277.html
😁😁😁😁😁 Одразу пригадався Буданов з - самим визначитися, що ми хочемо.
Американські та європейські лідери прискорено працюють над гарантіями безпеки для України, щоб підготувати ґрунт для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це 19 серпня пише Bloomberg.
Мета цих заходів — забезпечити надійний захист Києва та зміцнити його військові спроможності без обмежень, у тому числі щодо чисельності армії, щоб уникнути вимог Росії обмежити українські війська в майбутньому мирному договорі.
На саміті в Білому домі в понеділок, де разом із Зеленським зустрілися президент США Дональд Трамп і кілька європейських лідерів, було підтверджено чітку готовність адміністрації США підтримати гарантії безпеки для України.
«Під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі США», — зазначив Трамп у своєму дописі в Truth Social.
Захід чекає що їм дозволить путін, на що він погодиться. Коли пообіцяє не бомбити львівскі та закарпатські бази "миротворців". Чи дозволить патрулювати небо до Винниці чи до Рівного Захід не зробить нічого з того, що він не зробив до цього - він не вступить у військовий конфлікт з кацапапи. Єдини гарнтії для України, це гарантії путіна, які він дасть після того на що домовиться з Зеленським. А потім приїдуть переможні коаліціанти охочих/незламних (і не факт що не затребують за це грошей з конфіскованих руських активів).
вяликая Расея. єдине, чого побоюється Захід - це ядерна зброя й неадекват при владі. а дозволялка в Раші давно відпала, десь після розвалу срср. Ви гадаєте путін ризикне бомбити західні війська - не смішить мене. турки вальнули Су - й так, трошки подавили турецькі помідори, вся реакція.
але ви далі захоплюйтесь Рашею. хоча більш-менш при тямі антизахідники захоплюються Китаєм (теж хибно, але там хоч підстав більше)
председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества передає особисто Флер:
*Мирного соглашения не будет: нардеп объяснил, почему возможно только прекращение огня.
Чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в частности по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий. .... Говоря о соглашении о прекращении огня, он отметил, что здесь "многое зависит от юридической природы", ведь часто это не международный договор или юридически обязательный документ, а военно-политический документ, и он не требует согласия парламента.
"Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости", - сказал Мережко. https://www.unian.net/politics/mirnoe-s ... 03124.html
Власне те, про що я зранку розписав детально у відповідь на голослівні вигадки Флер. Тепер ввечері натрапив на розтлумачення офіційної посадової особи держави -- председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. _________________________ Хоча Лепей і овсі вів мову про ще вужчі рамки --- рпв по лінії зіткнення замість отих цілей обох сторін раніше (перемог, кордону91/ денацифікації і т.д.).
А Трамп і Ко лише вирішили просто назвати безстрокове рпв мірним соглашєнієм. Матриця..
І анекдот: я ж казав лайно..., а ти - засахарилось-засахарилось. Тобто РПВ, а нє мірноє соглашєніє.