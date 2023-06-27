|
|
|
Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так працювати над відновленням енергосистеми, як українські фахівці. Про це заявив колишній заступник міністра енергетики України Олексій Рябчин.
Дивися повний текст Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так відновлювати енергосистему, як українські
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100047
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:13
Колишній заступник ще не за гратами?
-
aaggrruu
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:55
Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так працювати над відновленням енергосистеми, як українські фахівці...
Там би вже всі, хто "зміг би так працювати" сиділи б у буцигарні.
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|