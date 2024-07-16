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У Нацбанку спрогнозували,
коли в Україні підвищаться...

У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:53

У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року.

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У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться тарифи на комунальні послуги
R2
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