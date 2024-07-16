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В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2024 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб розглядає зміни до закону про мобілізацію
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