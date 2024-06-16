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Чи можна відмовитися
від повірки лічильників

Чи можна відмовитися від повірки лічильників
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:19

Чи можна відмовитися від повірки лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають систематично проводити повірку лічильників, зокрема холодної та гарячої води. Це необхідно для коректного нарахування платежів за комунальні послуги.

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Чи можна відмовитися від повірки лічильників
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:19

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mperviy
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