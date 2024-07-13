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Українцям в Німеччині
доведеться їхати додому задля...

Українцям в Німеччині доведеться їхати додому задля...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 06:27

Українцям в Німеччині доведеться їхати додому задля...

Пропонуємо до обговорення:
Українським біженцям — чоловікам мобілізаційного віку — доведеться їхати на Батьківщину для отримання закордонного паспорта. Видавати замінники — проїзні документи для іноземців — першою відмовилася влада федеральної землі Гессен.

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Українцям в Німеччині доведеться їхати додому задля отримання закордонного паспорта
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