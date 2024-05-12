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МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2024 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд опублікував доповідь, у якій закликав до запровадження податку на електроенергію в розмірі 85% для компаній, що займаються видобутком криптовалют, та для дата-центрів, які підтримують штучний інтелект.
Дивися повний текст МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та майнінгу
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Додано: Пон 19 сер, 2024 10:46
Дуже слушна порада від МВФ,
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