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МВФ пропонує 85% податок на
електроенергію для ШІ та...

МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:46

МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд опублікував доповідь, у якій закликав до запровадження податку на електроенергію в розмірі 85% для компаній, що займаються видобутком криптовалют, та для дата-центрів, які підтримують штучний інтелект.

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МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та майнінгу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:46

Дуже слушна порада від МВФ,
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:49

Re: МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та...

Полный бред и деградация. Скоро будут указывать что есть что читать ...
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:01

майнінг взагалі - шкода в чистому вигляді. обкласти його податком під 85-95% від нагенерованого(а не електрики) - хоч якась може буде користь...
agmkv70
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Модератори: Ірина_, Модератор

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