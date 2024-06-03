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Нові правила оформлення паспортів:
що змінилося з 19 серпня

Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:09

Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, що змінилося в оформленні паспорта громадянина України та паспаорта для виїзду за кордон.

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Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:09

якщо для тих ом у за 65 потрібно і загранпаспорт вирівняти в правах бо не може один думент наполовину дійсним.якщо обєднали все в один айді картці паспорта особи
tolja3334
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