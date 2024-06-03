Розповідаємо, що змінилося в оформленні паспорта громадянина України та паспаорта для виїзду за кордон.
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Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:09
Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нові правила оформлення паспортів: що змінилося з 19 серпня
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:09
якщо для тих ом у за 65 потрібно і загранпаспорт вирівняти в правах бо не може один думент наполовину дійсним.якщо обєднали все в один айді картці паспорта особи
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