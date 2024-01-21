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Країни, де запровадили
чотириденний робочий тиждень

Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:30

Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень.

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Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:30

І я так хочу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:29

Класна ідея
prodazhatovarov
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:33

Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень

Оце буде потужно. Особливо це сподобається нашим фронтовикам
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:43

Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень

а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 08:08

  Примат написав:а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)

Мені так щоб працювати менше а отримувати більше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 08:26

  Investor_K написав:
  Примат написав:а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)

Мені так щоб працювати менше а отримувати більше


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

це тоді в депутати чи у віру якусь записуйся, там найбільші прибутки
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 09:04

Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень

  Примат написав:це тоді в депутати чи у віру якусь записуйся,
А якщо жонитися на багатійці?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 09:06

  Investor_K написав:
  Примат написав:це тоді в депутати чи у віру якусь записуйся,
А якщо жонитися на багатійці?


це фантастика, я просто дружину не можу собі знайти, хоча у мене мінімум вимог - вага до 50 кг, відсутність собак і котів
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 10:25

  Примат написав:а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)


Працедавці опираються.

Чи просто не будете приходити в середу? Хай терплять? 🤔

Але стаття якось ні про що...
10ти годинні роб.дні (аби збереглось 40годин на тиждень) -- це жорстко.
Якщо навіть наприкінці 8годин вже виснаження...
Bobua
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