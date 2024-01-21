Велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень.
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Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:30
Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:33
Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
Оце буде потужно. Особливо це сподобається нашим фронтовикам
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:43
Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)
Додано: Чет 29 сер, 2024 08:08
Додано: Чет 29 сер, 2024 08:26
Додано: Чет 29 сер, 2024 09:04
Re: Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
Додано: Чет 29 сер, 2024 09:06
Додано: Чет 29 сер, 2024 10:25
Працедавці опираються.
Чи просто не будете приходити в середу? Хай терплять? 🤔
Але стаття якось ні про що...
10ти годинні роб.дні (аби збереглось 40годин на тиждень) -- це жорстко.
Якщо навіть наприкінці 8годин вже виснаження...
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