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Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2024 10:34
Bobua написав:
10ти годинні роб.дні (аби збереглось 40годин на тиждень) -- це жорстко.
Якщо навіть наприкінці 8годин вже виснаження...
за фактом багато хто в Україні працює і по 16 годин на день (мається на увазі постійні переробки, не подобається - звільняйся)
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