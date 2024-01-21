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Країни, де запровадили
чотириденний робочий тиждень

Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 10:34

  Bobua написав:10ти годинні роб.дні (аби збереглось 40годин на тиждень) -- це жорстко.
Якщо навіть наприкінці 8годин вже виснаження...


за фактом багато хто в Україні працює і по 16 годин на день (мається на увазі постійні переробки, не подобається - звільняйся)
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Повідомлень: 555
З нами з: 09.12.21
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