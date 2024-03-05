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Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2024 21:47
Пропонуємо до обговорення:
Сили територіальної оборони (ТрО) ЗСУ активно беруть участь у бойових діях по всій лінії фронту, але часто мають обмеження в сучасній техніці. Військові демонструють винахідливість, щоб виконувати завдання, і створюють унікальні машини.
Дивися повний текст Військові показали унікальний автомобіль «Герасим» (Фото)
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