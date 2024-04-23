Сполучені Штати Америки планують змінити дизайн банкнот долара в прагненні зменшити ризики підробок. Оновлення буде відбуватися поетапно з 2026 року.
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США оновить дизайн долара: які зміни чекають на американську валюту та коли
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Додано: Пон 26 сер, 2024 01:06
США оновить дизайн долара: які зміни чекають на...
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Дивися повний текст
США оновить дизайн долара: які зміни чекають на американську валюту та коли
Додано: Пон 26 сер, 2024 10:09
Население только собрали синие в сундук и теперь надо др. собирать, а то синие будут принимать с дисконтом, а 96г.вообще превратится у нас в фантик))
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