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Статус закордонного українця: можливості та переваги
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Статус закордонного українця надає унікальні можливості для осіб українського походження, які проживають за межами України. Дізнайтеся, як цей статус сприяє збереженню зв’язків з батьківщиною та які переваги він надає
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:21
Чи повинні служити в арміі?
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