RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Статус закордонного українця:
можливості та переваги

Статус закордонного українця: можливості та переваги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:21

Статус закордонного українця: можливості та переваги

Пропонуємо до обговорення:
Статус закордонного українця надає унікальні можливості для осіб українського походження, які проживають за межами України. Дізнайтеся, як цей статус сприяє збереженню зв’язків з батьківщиною та які переваги він надає

Дивися повний текст
Статус закордонного українця: можливості та переваги
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100094
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:21

Чи повинні служити в арміі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9961
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на...
R2 » Пон 08 кві, 2024 11:33
1 381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 11:33
vovka2008
Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
R2 » Сер 22 лис, 2023 14:20
1 526
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 19:03
Gastarbaiter
Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
R2 » Нед 18 чер, 2023 22:09
1 339
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 чер, 2023 22:09
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (369)
30.08.2024 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.